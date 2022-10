Em entrevista à rádio Notícia na manhã desta quarta-feira, a ex-vereadora de Americana Maria Giovana Fortunato (PDT) declarou seu apoio aos candidatos Lula e Haddad para o segundo turno das eleições para presidente e governador.

“Minha decisão de apoio é, sem dúvidas, com Lula presidente e Haddad para o governo do estado de São Paulo”, disse Giovana.

Giovana, que foi candidata a deputada federal – mas não emplacou -, falou no vídeo que o que está em jogo nessas eleições é a democracia que “vem sendo insistentemente atacada pelo atual presidente”. Giovana citou também sobre Bolsonaro querer colocar mais ministros no Superior Tribunal Federal.

Pra encerrar, Giovana também fala que “estamos disputando um marco civilizatório importante”.

“De um lado uma sociedade que amplia a desigualdade, que tem proposto armas na mão do povo e tem nos dividido e misturado religião de uma forma muito problemática com a política, e de outro a gente tem um grupo mais ponderado, que se propõe na defesa das nossas instituições democráticas, que se propõe a combater a desigualdade social e que o tempo todo levanta a bandeira do respeito para todo e qualquer cidadão brasileiro e brasileira”, argumentou Giovana.