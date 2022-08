Na noite de ontem (18/08) às 21h38:42, foi confirmado, através de Ata pública do União Brasil, a candidatura de Marcos Fontes à deputado estadual, assinado pelo presidente estadual Antonio Eduardo Gonçalves de Rueda.

O jovem ‘comemorou’ a confirmação após não ter seu nome publicado no site do TSE junto aos outros candidatos. Porém, apesar de afirmar a oficialização, o nome segue sem aparecer no site.

Em 2020, Marcos foi o candidato a Prefeito mais jovem da história de Santa Bárbara e em 2018, com cerca de 17 mil votos ficou na suplência para o cargo de deputado estadual.

Mesmo sem ter o mandato, conseguiu R$ 100 mil para a Casa da Criança, R$ 50 mil para APAE e a pedido do Senador Major Olímpio (em memória) acompanhou cerca de R$ 1 milhão de investimento no Hospital Santa Bárbara.

“O meu objetivo é de elevar e prestigiar a história e demandas de Santa Bárbara d’Oeste em um nível maior. Temos condições de contribuir nas grandes discussões regionais e levantar a bandeira pela importância do terceiro setor na ALESP. Agradeço ao deputado Bozzella, por ter se empenhado pela permanência da nossa candidatura.”, disse o candidato Marcos Fontes.

Já o coordenador de campanha, o vereador Carlos Fontes disse que forças ocultas e poderosas tentaram frear a candidatura de Marcos no ‘tapetão’.

“Graças a Deus que o bom senso e a ajuda incansável do nosso deputado federal Júnior Bozzella, prevaleceu a coerência. Forças ocultas tentaram tirar do jogo democrático um candidato que teve cerca de 17 mil votos, felizmente sem sucesso.”, disse Fontes.