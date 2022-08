O ator e humorista Marco Luque é a atração desta sexta-feira, 2 de setembro, às 21h, do Teatro Lulu Benencase, em Americana. No show “Dilatados” ele conta as façanhas de Jackson Faive – o motoboy paulistano mais famoso do Brasil -, e de Mustafáry – o vegetariano irônico e controverso que prega a sustentabilidade do Planeta e diz amar a natureza e os animais, especialmente o “Serumaninho”, cachorro que encontrou na praia. Os ingressos custam entre R$ 40,00 e R$ 90,00 (de acordo com o setor) e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro (Rua Gonçalves Dias, n°696, Jardim Girassol) e no site www.ingressodigital.com. A classificação etária é de 14 anos. Informações no site www.teatrogt.com.br.

A versatilidade de Marco Luque é comprovada desde a bancada do CQC (TV Band), até a sua participação nos programas Altas Horas e Nova Escolinha do Professor Raimundo (TV Globo). O ator também atuou no cinema e em minisséries, mostrando outras peculiaridades como artista em momentos inesquecíveis para o público. Sobre a Teatro GT A Teatro GT comemora 16 anos de história em 2022 e é considerada uma das maiores produtoras de entretenimento cultural do país. Fundada em Indaiatuba (interior de São Paulo) pelos empreendedores Graça Mota e Thonny Piassa, a produtora ganhou, aos poucos, os palcos da região de Campinas. Logo, começou a realizar também turnês bem-sucedidas por todo o Brasil. Com a chegada de Douglas Nascimento para a sociedade, em 2013, a produtora se transforma na Teatro dos Grandes Talentos (Teatro GT) e alcança voos ainda mais altos. A partir de então, passa a produzir também grandes espetáculos musicais, antes vistos somente em São Paulo (SP). Mais de 500 mil espectadores, em mais de 50 cidades do interior de São Paulo e em outros 40 municípios pelo país tiveram uma produção assinada pela Teatro GT. Atualmente, a produtora representa mais de 100 diferentes espetáculos e mantém parceria com as principais produtoras executivas do Brasil. Comprometida em produzir uma agenda diversificada para todos os públicos e gostos, soma mais de 150 diferentes atrações por ano. Tudo isso e muito mais pode ser conferido no site www.teatrogt.com.br. Serviço Marco Luque – “Dilatados” Gênero: Humor Data: 2 de setembro, sexta-feira Horário: às 21h Local: Teatro Municipal Lulu Benencase- Rua Gonçalves Dias, n°696, Jardim Girassol, Americana Ingressos: R$ 40,00 e R$ 90,00 (de acordo com o setor) Vendas: nas bilheterias do teatro e no site www.ingressodigital.com Informações: www.teatrogt.com.br Classificação etária: 14 anos