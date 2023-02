Márcia e Feitoza na CDHU atrás de casas

Vereadora Márcia Rebeschini



A vereadora Márcia Rebeschini esteve na gerência regional da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) de Campinas em busca de informações sobre convênios que possam ser firmados pela Prefeitura de Nova Odessa para construção de novos empreendimentos populares na cidade.

O diretor de Habitação, Diego Feitoza, acompanhou a visita. Eles foram recebidos pelo gerente regional Fernando Ferreira.

“Fomos até Campinas para saber como estão os processos para novas inscrições e também o andamento de novos projetos habitacionais. Nosso objetivo é trabalhar para viabilizar esses projetos em Nova Odessa, com a construção de casas para aqueles que mais precisam”, afirmou Márcia.

A vereadora ainda informou que a CDHU mantém uma campanha de regularização de débitos, que tem ajudado muitas famílias a quitarem suas dívidas junto à companhia. “Depois da crise econômica gerada pela pandemia, muitas famílias precisam de incentivo e de condições para quitarem seus débitos e não correrem o risco de perder seus imóveis”, completou Márcia.

Ainda não há datas para a abertura de novas inscrições para o cadastro habitacional em Nova Odessa. “Mas estamos cobrando a prefeitura para que desenvolva esses projetos e busque recursos e parcerias para atender essa parcela da população”, finalizou.

Leitinho chama ex-candidato pra ser diretor de Esporte

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento

Levi quer mais Feirão de Emprego em Nova Odessa

O vereador Levi Tosta, o Levi da Farmácia, apresentou requerimento essa semana cobrando informações da Prefeitura de Nova Odessa sobre a realização de mais uma edição do Feirão de Empregos na cidade.

De acordo com o parlamentar, outras cidades da região já teriam adotado as providências para realização de iniciativas semelhantes já no início deste ano.

“Em julho do ano passado, após uma indicação minha, a prefeitura realizou o 1º Feirão do Emprego. De acordo com as informações divulgadas pela administração, cerca de 1.500 trabalhadores foram atendidos e o evento contou com a participação de 30 empresas, disponibilizando 780 vagas de empregos para moradores da cidade e início imediato”, explicou Levi.

Ainda de acordo com o parlamentar, o começo do ano pode apresentar boas oportunidades para quem está buscando um emprego melhor e até mesmo o primeiro emprego. “A movimentação no mercado faz com que surjam novas vagas. No geral, os mutirões de empregos vão muito além de um balcão de contratação rápida. Muitos deles capacitam profissionais, auxiliam em outros assuntos, principalmente quando se refere a um mutirão envolvendo órgãos do governo ou entidades de apoio”, completou.

No requerimento o vereador pergunta se existe algum planejamento para a realização de uma segunda edição do Feirão do Emprego no primeiro semestre e se a Secretaria de Desenvolvimento Econômico já pensou em fazer uma parceria com alguma faculdade da região para realização dessas ações.

O requerimento está na pauta da sessão da próxima segunda-feira (13/06), com início às 14h e transmissão ao vivo pelo site da Câmara, Youtube e Facebook.