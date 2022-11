A vereadora Márcia Rebeschini destinou suas emendas do chamado orçamento impositivo de 2023 para a Guarda Civil Municipal, o velório municipal e o setor de fonoaudiologia da Secretaria de Saúde.

Márcia dividiu o percentual do orçamento a que cada vereador tem direito para indicações em quatro emendas. A primeira prevê a destinação de R$ 20 mil para aquisição de equipamento de aferição sonora para a Guarda Civil, do tipo sonômetro digital, que tem aferição de volume de som mais precisa que os decibelímetros convencionais.

Para o velório municipal Márcia destinou R$ 21.201,85 para compra de poltronas novas.

Já para o setor de fonoaudiologia são duas emendas. A primeira, no valor de R$ 16.201,85 deve ser destinada à aquisição de cabine para audiometria, otoscópio pediátrico, lanterna clínica, tatame tapete de EVA e mesa infantil.

A segunda emenda para o setor, no valor de R$ 25 mil deve ser para a compra de equipamentos de uso diário e materiais especializados para atendimento de crianças, como jogos e testes infantis para o desenvolvimento das capacidades cognitivas associadas à linguagem.

“Acredito que a Guarda Municipal precisa de melhores condições para atender ocorrências de perturbação de sossego, que são cada vez mais comuns em nossa cidade. Da mesma forma, o setor de fonoaudiologia precisa de mais condições para o atendimento infantil e o velório pode ter um espaço mais confortável para abrigar as pessoas nesse momento tão difícil”, explicou a vereadora.

As emendas impositivas acompanham o projeto do Orçamento Municipal para 2023 que está na pauta da sessão ordinária da próxima segunda-feira (07/11), com início às 14h e transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no Youtube e também pela página do Facebook.