Marcelo Bacci, Diretor Executivo de Finanças, Relações com Investidores e Jurídico da Suzano, foi eleito novamente o Executivo Financeiro Mais Admirado do Brasil. É a segunda vez consecutiva que ele é indicado em pesquisa conduzida pelo anuário “Análise Executivos Jurídicos e Financeiros”, promovido pela Análise Editorial. A cerimônia de premiação da 15ª edição da pesquisa ocorreu nesta quinta-feira (23).

A Análise Editorial é a primeira empresa jornalística do Brasil dedicada exclusivamente à produção de publicações especializadas. O Anuário, por sua vez, é considerado o mais importante e atual raio-X do mercado brasileiro, uma vez que reúne perfis de 2.658 profissionais, atuantes em 1.418 das maiores companhias do País. Juntas, essas empresas respondem por mais de 75% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

Os homenageados e homenageadas da pesquisa são eleitos por seus pares em votação direta, através de pesquisa respondida por executivos e executivas das respectivas áreas de atuação. A indicação é feita de forma espontânea, sem a apresentação de uma lista prévia aos participantes. Além disso, não são permitidos votos em executivos e executivas da mesma empresa que o participante da pesquisa.

“Essa homenagem é um reflexo do trabalho de todo o time Jurídico e Financeiro da Suzano, por isso compartilho esse reconhecimento com a equipe. É um grupo que trabalha diariamente pensando em como pode ir além e atuar de forma alinhada ao que chamamos de Inovabilidade, a Inovação a serviço da Sustentabilidade. Inovamos, por exemplo, para viabilizar a emissão de novos títulos vinculados a metas socioambientais, para atuar de forma mais próxima a startups e à Academia e para viabilizar os novos investimentos da Suzano”, afirma Bacci.

A premiação ocorreu em um café da manhã, no Espaço SP Hall, na capital paulista. O evento foi gravado e pode ser assistido através do canal oficial da Análise Editorial no link https://www.youtube.com/c/An%C3%A1liseEditorial.

Sobre a Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 98 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br.