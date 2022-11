Com a popularização do TikTok muitas empresas viram a oportunidade de se relacionar com seus consumidores através da rede social. De acordo com a Opinion Box, o aplicativo chinês de vídeos curtos, febre entre jovens, tem mais de 1 bilhão de usuários ativos e registrou 74,1 milhões de novos usuários em janeiro de 2022.

Muito além de trends, dancinhas e dublagens, o TikTok se tornou um dos principais meios de influência para diferentes nichos e gerações, principalmente para os millennials e a geração Z. Segundo dados da própria plataforma, globalmente, cerca de 25% dos usuários buscam ou compram um produto na internet imediatamente depois de ver um anúncio na rede social. Para se ter ideia da dimensão da influência, de acordo com uma pesquisa realizada pela Opinion Box, no ano passado, a taxa de conversão dos anúncios publicados no TikTok no Brasil é ainda maior: são 38% dos brasileiros que já compraram algo a partir de um anúncio visto na plataforma.

Investimentos

Pensando nisso, o Klubi, única fintech autorizada pelo Banco Central para operar como administradora de consórcios no país, criou sua conta no TikTok para se aproximar do seu público-alvo, que são jovens. Para se ter uma ideia, segundo uma pesquisa realizada pela empresa britânica Hargreaves Lansdown , cerca de 46% dos jovens de 18 a 34 anos ficaram mais interessados em investir a partir do ano passado. E um a cada cinco acredita que esse novo entusiasmo é por causa do TikTok.

Através da plataforma, a fintech vê a oportunidade de falar sobre o consórcio de uma maneira dinâmica, com uma comunicação leve que desmistifica o produto, como no vídeo em que aborda mitos e verdades, além de interações divertidas que falam sobre a importância de poupar dinheiro para conquista de um veículo. “Nosso objetivo é falar sobre o consórcio de maneira divertida, explicando como o produto funciona, conscientizando o público como essa é a melhor opção para conquistar um veículo, de maneira planejada, o que não gera endividamento”, conta Eduardo Rocha, CEO do Klubi.

Mercado Imobiliário

No mercado de imóveis, as empresas também têm apostado na produção de conteúdo para as suas contas oficiais do TikTok. Incorporadora líder na região metropolitana de São Paulo, a Ekko Group lançou sua conta oficial recentemente onde compartilha os decorados, e informações sobre os empreendimentos de alto padrão que estão localizados em Osasco, Alphaville e Granja Viana. Responsável por manter o mercado de imóveis aquecidos durante o ano de 2022, o segmento tem ganhado espaço como investimento e no interesse de consumidores buscando novas moradias. Na internet, vídeos de decoração e projetos de arquitetura têm ganhado cada vez mais visualizações.

Atuando no mercado há mais de 20 anos, a Ekko Group desenvolve projetos de alto padrão, modernos e inovadores, sejam eles verticais ou horizontais, sempre adequados ao perfil do cliente de cada região. Com expectativa de estar entre as cinco maiores e mais rentáveis empresas do setor imobiliário brasileiro até 2025, a empresa conta atualmente com 30 projetos lançados e mais de 40 em desenvolvimento, oferecendo empreendimentos a partir de políticas sólidas e bem definidas, como o trabalho sustentável e a constante preocupação ambiental.

Mercado de Tecnologia e Recursos Humanos

O Infojobs, HR Tech que desenvolve soluções de tecnologia para o RH das empresas, atualmente utiliza a rede social TikTok para se comunicar com parte dos usuários do site de empregos. Com uma comunicação mais assertiva e direcionada, feita para o público mais jovem, que predominantemente utiliza o TikTok, toda a comunicação na página da empresa na rede social está direcionada aos candidatos. Os conteúdos trazem dicas para profissionais em busca do primeiro emprego ou de recolocação no mercado.

De acordo com Ana Paula Prado, CEO do Infojobs, é importante se fazer presente onde as pessoas estão em diálogo com as marcas: “Percebemos que uma parcela dos candidatos a empregos buscam com frequência dicas, como por exemplo, como se sair bem numa entrevista, o que destacar no currículo, entre outros conhecimentos. Resolvemos abordar esses temas de uma forma simples e direta, dentro do formato que fala a linguagem desse público”, conta a executiva.

E-commerce e Logística

Mas nenhum mercado está mais otimista com o TikTok do que o e-commerce. Isso porque a rede social pretende virar loja online nos próximos anos. A tendência já começou nos países orientais e a previsão é que chegue no Brasil em 2023. De olho nesse potencial, o Melhor Envio, plataforma de intermediação de fretes entre vendedores virtuais e transportadoras, garantiu sua conta. O objetivo da empresa com o aplicativo é auxiliar os empreendedores digitais com vídeos didáticos sobre o setor. Para se diferenciar das outras redes sociais que está inserida, a marca atua com a sua produtora de conteúdo Tamires Brum, que “entrega” conteúdos com dicas estratégicas de logística, além de utilizar o bom humor para contar as dores de cabeça que os vendedores enfrentam no dia a dia.

Para Stela Torres, CGO do Melhor Envio, a presença no TikTok é essencial para manter o bom relacionamento com clientes: “Queremos garantir diversos pontos de contato com os lojistas da nossa plataforma. No TikTok, a estratégia que utilizamos é voltada para os processos que englobam o e-commerce. Dessa forma, auxiliamos nosso público alvo com muito bom humor, mostrando que ele não está sozinho nessa jornada”.