Maratona de descontos no Tivoli.

O Tivoli Shopping realiza de quinta-feira (9) a domingo (12) sua tradicional “Maratona de Descontos”. Estarão em promoção produtos variados de diversos segmentos, como moda, calçados, acessórios e brinquedos, além de produtos de cama, mesa e banho, eletroeletrônicos e itens de tecnologia. Com adesão de muitas lojas, inclusive das grandes redes, o liquida-estoque terá preços bastante atrativos e descontos que chegam a 70%.

Para marcar o início da campanha, o shopping promove um show muito especial na Praça de Alimentação. A banda SP 304 se apresenta na quinta-feira (9), a partir das 19h30, e promete animar o público com o melhor do pop rock nacional e músicas que fizeram sucesso nos anos 70 e 80.

Descontos arrasadores

Bastante aguardada pelo público, essa promoção pode ser uma ótima oportunidade para dar aquela “repaginada” no guarda-roupas, comprar aquele item desejado há tempos para a casa, mas que ainda estava fora do orçamento, garantir um presente especial com um preço acessível ou mesmo economizar na compra do material escolar das crianças.

Para ajudar o consumidor, o Tivoli montou um lounge próximo à Kalunga, com manequins e algumas das ofertas mais atrativas. Além disso, nas redes sociais do shopping (Facebook @tivolishopping e Instagram @tivoli.shopping) os clientes também poderão acompanhar postagens com ofertas especiais e descontos arrasadores.

Cinema a R$10,00

O Moviecom Cinemas também aderiu à promoção e, entre os dias 9 e 14, realizará a “Semana do Cinema”, com oferta de ingressos ao preço único de R$ 10,00.

A promoção será válida para todas as sessões e filmes. Com isso o público terá acesso a estreias e grandes produções a um preço especial. Neste período, estarão em cartaz no Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping os filmes “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”, “Gato de Botas 2 – O Último Pedido”, “Titanic 3D”, “Avatar: O Caminho da Água”, “O Grande Mauricinho” e “Pearl”.

“A ‘Maratona de Descontos’ já é tradicional no Tivoli e muito aguardada pelos clientes. É a chance perfeita para economizar e levar para casa aqueles produtos desejados com preços reduzidos”, comenta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do shopping.

