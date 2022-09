As equipes das Secretarias Municipais de Obras e Meio Ambiente de Nova Odessa, em parceria com a Coden Ambiental, promoveram ao longo do “feriadão” municipal do Dia da Padroeira Nossa Senhora dos Dores, celebrado na última quinta (15/09), mais uma “rodada” de ações de manutenção e limpeza das vias dos bairros da região do Pós-Anhanguera – incluindo as Chácaras Acapulco e Recreio Represa.

Na semana anterior, o mesmo serviço tinha sido realizado nas chácaras do Recanto do Guarapari e Recanto Solar, na região oposta da cidade – a da Fazenda Velha. O cronograma de trabalho da equipe de zeladoria da Diretoria de Serviços Urbanos é constante, e os bairros de chácaras recebem as equipes da Prefeitura periodicamente.

Os serviços consistem geralmente na retirada de entulho, galhos e lixo descartado irregularmente nas vias. Depois, é feita a manutenção do solo, com o nivelamento e correção de buracos das vias rurais.

PRAÇAS

As equipes da Diretoria de Serviços Urbanos e do Setor de Parques e Jardins da Prefeitura de Nova Odessa também realizaram a zeladoria nas praças dos Jardins Alvorada e Santa Rita e na Avenida São Gonçalo, região oeste da cidade, incluindo poda da grama alta, das árvores e também a retirada das folhas do chão.

O trabalho é realizado com sopradores de folha, para a limpeza dos espaços, e cortadores de grama, para podar as plantas altas que incomodam os pedestres que passam pelo local, além de deixar o lugar desconfortável e sujo.

“O inverno é importante para muitas plantas, já que algumas delas passam por uma espécie de hibernação para que possam acumular energia suficiente para brotarem na primavera, por isso elas perdem menos calor e com o período de estiagem, elas recebem menos água, causando a perda de folhas. Com este tempo seco as folhas das árvores estão caindo a todo momento e com o vento acaba se juntando em alguns lugares. É a natureza sendo natureza. Por isso estamos fazendo nosso máximo para limpar a maioria dos pontos da cidade”, pontuou a secretária de meio ambiente da cidade, Daina Gutmanis.

OUTROS SERVIÇOS

Outros serviços realizados ao longo do feriadão e do começo desta semana foram a poda de uma árvore no Jardim Bela Vista que estava com galhos grandes, apresentando risco de queda, o que poderia gerar algum risco para pedestres e carros que passassem por ela.

Também foi feita a roçagem, zeladoria e limpeza de algumas das UBSs (Unidades Básicas da Cidade), incluindo a 3 (no Jardim São Manoel), a 7 (no Jardim Santa Luiza) e a 2 (no Jardim São Jorge). As equipes também realizaram a limpeza e manutenções no entorno do campo de futebol de areia do Jardim Eneides, retirando o entulho acumulado e corrigindo a parte elétrica do local.

E por fim, para melhorar o escoamento de águas pluviais (da chuva), foram feitas o reparo e limpeza de uma boca de lobo na Avenida Ampelio Gazzetta, além da reforma estrutural de uma galeria na Rua Vitório Crispim, no Jardim São Manoel.