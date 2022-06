A jovem tenista novaodessense Manuela Gonçalez Ganciar conquistou o vice-campeonato pela FPT (Federação Paulista de Tênis) na categoria 18 anos. O torneio aconteceu durante os dias 16 a 20 de junho, na academia Slice Tennis & Wellness Center, em Santana de Parnaíba.

Nas quartas de final, Manuela venceu Gabriela Rodrigues (de Serra Negra) por 2×0 (6/3 e 6/1), na semifinal venceu Giovanna Ferreira (de Valinhos) 2×0 (7/6 e 6/4). Na final, Manuela não conseguiu apresentar o mesmo desempenho dos jogos anteriores e foi vencida por Beatriz Verdial (de São Paulo), por 2×0 (6/0 e 6/2).

Com o resultado, Manuela assumirá a 4ª posição no ranking da FPT na categoria 18 anos. As próximas competições que a tenista disputará serão ITF Juvenil em Londrina, de 04 a 09 de julho e o Brasileirão em Uberlândia, de 16 a 31 de julho.

A tenista continua em busca de novos patrocinadores, conta com patrocínio do Shopping ParkCity Sumaré e apoios do Espaço New Corp – Pilates, Nutricionista Daniela Kokol, Anima Move e Grupo Aposerv.