Manuela fica vice no Brasileiro em duplas

De Nova Odessa, Manuela Ganciar se destaca

No último sábado (14), a tenista novaodessense Manuela Gonçalez Ganciar ficou com o vice -campeonato na categoria 18 anos jogando a 2ª Etapa do 19º Circuito Paulista de Tênis InfantoJuvenil, disputado no São Bernardo Tênis Clube, em São Bernardo do Campo/SP, competição organizada pela CBT (Confederação Brasileira de Tênis).

Jogando ao lado de Gabriela Zotin Gomes de Oliveira, de Araras, elas venceram Marina Ribeiro (Santos) e Stefany Simplício (São Bernardo do Campo) nas quartas de final, com parciais de 6/4 6/3. Na semifinal, passaram por Luiza Paradeda (São Paulo) e Laura Vannucchi (São Paulo), com parciais 6/1 6/4. Na final, Manuela e Gabriela perderam para a dupla Bruna Melato (Jundiaí) e Mariah Tristão (Franca), por 2/6 4/6.

Manuela entrará em quadra novamente nessa terça-feira (17/02/23) para disputar mais uma etapa do Brasileiro de Tênis, a 3ª Etapa do 19º Circuito Paulista de Tênis Kids e Infanto-Juvenil, no Sport Clube Corinthians Paulista, em São Paulo. Essa etapa contará com o total de 375 tenistas de todo o Brasil, nas categorias de 8 a 18 anos de idade.

Os patrocinadores Huehoco ACP do Brasil, Soluções Industriais do Brasil e Shopping ParkCity Sumaré e os apoiadores Nutricionista Daniela Kokol, Estudio New Corp – Pilates e Grupo Aposerv são os incentivadores que contribuem para que a tenista novaodessense continue treinando e competindo em alto nível.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento