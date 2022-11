A jovem tenista de Nova Odessa Manuela Gonçalez Ganciar retornou bem às competições, ficando com o título do Paulista de Tênis na categoria 18 anos, disputado entre os dias 17 e 19 de novembro no Clube de Campo de São Paulo, na capital Paulista.

Manuela conta no momento na 22ª colocação em sua categoria no ranking da CBT (Confederação Brasileira de Tênis) e em 7º no ranking da FPT – mas deve subir neste último, que ainda vai ser atualizado com o resultado do Paulista da categoria.

De volta aos treinamentos normais após a lesão no punho direito, Manuela continua a preparação para a disputar uma das competições mais importantes do calendário nacional do tênis juvenil: o Australian Open Junior Series Brazil 2022, organizado pela Confederação Brasileira de Tênis, que acontecerá entre os dias 14 e 17 de dezembro, na Rio Tennis Academy, no Rio de Janeiro/RJ.

Manuela recebe incentivo dos patrocinadores SI do Brasil, Huehoco ACP do Brasil, Shopping ParkCity Sumaré e dos apoiadores Espaço New Corp – Pilates, Nutricionista Daniela Kokol e do grupo Aposerv.