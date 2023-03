Manuela obtém título no Paulista

Manuela Ganciar de Nova Odessa

Nesse final de semana, entre os dias 17 e 19 de março, aconteceu o CIRCUITO FPT (Federação Paulista de Tênis) INFANTOJUVENIL – ECP, no Esporte Clube Pinheiros, na capital Paulista, e a tenista novaodessense Manuela Ganciar conquistou mais um título pelo campeonato Paulista de Tênis na categoria 18 anos.

Na sexta-feira Manuela vence Gabriela Galo (Piracicaba) parciais 4/6 6/1 6/0. No sábado a vitória foi sobre Mariana Sorrilha (São Paulo) parciais 6/2 6/1. No domingo pela semi-final passou por Luiza Paradeda (São Paulo) parciais 6/4 6/4 e na final Manuela venceu Mariana Carvalho (Campinas) parciais 6/0 6/1.

No dia 28 de março Manuela embarcará para a Bolívia para disputar 3 torneios ITFs Juvenil entre os dia 01 e 22 de abril.

Na semana do dia 01 a competição será em La Paz, aos 3625 metros de altitude. Na segunda semana a disputa será em Cochabamba e na terceira e última semana jogará em Santa Cruz de La Sierra.

Essa será a primeira gira que a tenista de Nova Odessa participará no exterior e disse estar muito confiante e bem preparada para encarar esse grande desafio.

A viagem para a Bolívia está sendo custeada por 2 de seus patrocinadores, Soluções Industriais do Brasil e Huehoco ACP do Brasil, que vem incentivando a tenista desde o final de 2022.

Manuela também tem patrocínio do Shopping ParkCity Sumaré e apoio do Grupo Aposerv, Estúdio New Corp–Pilates e da Nutricionista Daniela Kokol.

