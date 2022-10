A novem tenista de Nova Odessa Manuela Gonçalez Ganciar faz sua estreia nos Jogos Abertos do Interior. Nesta 84ª edição, que segue até o dia 15/10, a modalidade tênis é disputada no sistema de equipes, em jogos simples e duplas. Nesta competição, Manuela está representando a cidade de Campinas, onde treina.

A 84ª edição dos Jogos Abertos do Interior teve início no último dia 03/10, na cidade de São Sebastião, litoral paulista. Considerado um dos eventos esportivos mais importantes do país, apresenta 28 modalidades e, por ser realizado no estado de São Paulo, tem grande prestígio, contando com a participação de muitos atletas profissionais, que aproveitam a competição para treinar.

Além de Manuela, a equipe de Campinas terá a presença da tenista Mariana Carvalho, ambas fazem parte da equipe de competição da Sociedade Hípica de Campinas.

Aos 17 anos, a tenista iniciou sua carreira no tênis aos 12 anos, participando de torneios estaduais. Atual número 42 do ranking da CBT (Confederação Brasileira de Tênis) da categoria e 4ª colocada no ranking da FPT (Federação Paulista de Tênis), a jovem tenista treina na equipe de competição da Sociedade Hípica de Campinas.

Huehoco ACP do Brasil e Shopping ParckCity Sumaré são seus patrocinadores e Espaço New Corp, Nutricionista Daniela Kokol e Grupo Aposerv são apoiadores da tenista Manuela.