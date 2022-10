A novem tenista de Nova Odessa Manuela Gonçalez Ganciar foi um dos atletas homenageados pelo prefeito Dario Saadi, na terça-feira (25/10), no Salão Vermelho da Prefeitura de Campinas. Como treina na Hípica Campinas, Manu defendeu as cores da cidade-sede da metrópole na conquista da medalha de bronze nos Jogos Abertos do Interior, em São Sebastião, no início de outubro, ao lado da colega Mariana Carvalho e do técnico David Carmona.

Foram homenageados dezenas de atletas de Campinas, de 14 modalidades, que defendem equipes apoiadas pelo FIEC (Fundo de Investimentos Esportivos de Campinas), por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, e que tiveram destaque nos cenários internacional, nacional e estadual neste ano.

“É uma grande honra e satisfação poder defender a bandeira de Campinas, uma grande cidade que já revelou muitos atletas em diversas modalidades esportivas”, disse a tenista Manuela Ganciar.

Saadi fez questão de enaltecer a dedicação dos atletas, técnicos e dirigentes, sempre comprometidos em representar o município. “A mensagem é de agradecimento a todos. Gratidão pelo trabalho desenvolvido e os resultados obtidos nos últimos dias. Quando o atleta sai para competir, o desempenho vai além da conquista pessoal, da equipe. Vocês representam 1 milhão e 300 mil habitantes, uma cidade toda, que também torce por conquistas. Isso eleva o nome de Campinas”, afirmou o prefeito.

“Esporte disciplina, ensina uma dedicação acima do normal. Isso contribui na formação do caráter e aprendizado para a vida toda. Os técnicos também são muito importantes”, concluiu o chefe do Executivo campineiro.

Aos 17 anos, a tenista Manuela Gonçalez Ganciar iniciou sua carreira no tênis aos 12 anos, participando de torneios estaduais. Atual número 42 do ranking da CBT (Confederação Brasileira de Tênis) da categoria e 4ª colocada no ranking da FPT (Federação Paulista de Tênis), a jovem tenista treina na equipe de competição da Sociedade Hípica de Campinas. As empresas Huehoco ACP do Brasil e Shopping ParckCity Sumaré são seus patrocinadores e Espaço New Corp, Nutricionista Daniela Kokol e Grupo Aposerv são apoiadores da tenista Manuela.