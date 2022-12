A jovem tenista novaodessense Manuela Gonçalez Ganciar foi campeã, no último dia 16 de dezembro, do Torneio Aberto Infantojuvenil da Sociedade Hípica de Campinas, que serviu como qualificatória para a Copa São Paulo 2023.

A tenista terminou a competição deste ano ocupando a 3ª posição no ranking da FPF (Federação Paulista de Tênis) e 28ª posição no ranking da CBT (Confederação Brasileira de Tênis).

“Em 2023, novos torneios serão decisivos pra mim, vou me esforçar ao máximo com muitos treinos, concentração e preparo físico”, disse Manuela.

Manuela conta com a ajuda dos patrocinadores Huehoco ACP do Brasil, Soluções Industriais do Brasil e Shopping ParkCity Sumaré, e dos apoiadores Nutricionista Daniela Kokol, Espaço New Corp – Pilates e Grupo Aposerv, que vêm incentivando a tenista novaodessense.