Manuela disputa 3 torneios internacionais na Bolívia

A tenista novaodessense Manuela Gonçalez Ganciar já treina

em Cochabamba, na Bolívia, para disputar o torneio juvenil da ITF (International Tennis Federation) na próxima semana, em Santa Cruz de La Sierra, buscando somar mais pontos no ranking mundial da categoria 18 anos. A jovem de Nova Odessa deve disputar ainda outras duas competições internacionais na sequência, todas no país sul-americano, para onde embarcou no último dia 28/03.

Atualmente, Manuela é a 1ª colocada no ranking paulista da sua categoria, e está na 30ª posição no ranking nacional do tênis sub-18. Agora, a tenista vai em busca de pontuação também no ranking internacional do tênis juvenil.

A viagem para a Bolívia está sendo custeada por dois de seus patrocinadores, a Soluções Industriais do Brasil e a Huehoco ACP do Brasil, que vêm incentivando a tenista desde o final de 2022. Além desta parceria de peso em sua carreira, Manuela também tem patrocínio do Shopping ParkCity Sumaré e apoio do Grupo Aposerv, Estúdio New Corp Pilates e da nutricionista Daniela Kokol.