Os próximos torneios internacionais organizado pela ITF (INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION), serão no mês de agosto, em Serra Negra, no Centro de Treinamentos Kirmayr e em São Paulo no Sport Clube Corinthians Paulista. A tenista Manuela Gonçalez Ganciar é uma das quatro tenistas que representará o Estado de São Paulo pela FPT (Federação Paulista de Tênis) integrando a equipe feminina de 18 anos para disputar a Copa das Federações, que acontecerá em Uberlândia-MG, de 22 a 25 de julho.

Manuela treina diariamente de segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 17 horas na Sociedade Hípica de Campinas. Esses treinos diários ajudam a atleta a melhorar o desempenho técnico quanto tático e físico, além disso, ela treina na academia para fortalecimento dos músculos e com isso, diminuir os riscos de lesões e aumentar o desempenho físico dentro de quadra.

A Tenista que ainda conta com a ajuda dos familiares para continuar treinando e competindo, tem patrocínio do Shopping ParkCity Sumaré e apoios do Espaço New Corp – Pilates, Nutricionista Daniela Kokol, Anima Move, Aposerv e Loja Tigrão.