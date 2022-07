A tenista Manuela Gonçalez Ganciar, de Nova Odessa, recebeu no último dia 29 de junho a convocação da FPT (Federação Paulista de Tênis) para integrar a equipe feminina de 18 anos na disputa da Copa das Federações, que acontecerá em Uberlândia, de 22 a 25 de julho. A competição reunirá todas as Federações de tênis do Brasil, divididas pelas categorias de idades – 09, 10, 12, 14, 16 e 18 anos –, masculino e feminino.

Em cada categoria, foram convocados 4 tenistas. Na categoria feminina 18 anos foram convocadas Manuela Gonçalez Ganciar (Sociedade Hípica de Campinas), Manuela Dejean (Clube Paineiras do Morumby), Aline Midori (Academia João Soares – Campinas) e Maria Helena Sodré (treinando nos USA).

Os próximos torneios que a tenista disputará serão duas competições internacionais organizadas pela ITF (International Tennis Federation), em Londrina/PR, de 02 a 09 de julho e em Curitiba/PR, de 10 a 16 de julho. E, na sequência da Copa das Confederações, também em Uberlândia/MG, Manuela disputará o Campeonato Brasileiro de Tênis 2022 – o “Brasileirão”, de 26 a 31 de julho.

“Estou muito feliz por essa convocação, sem dúvidas é a minha maior conquista no tênis. Fazer parte dessa equipe que disputará a Copa das Federações é uma grande motivação para eu continuar treinando cada vez melhor e progredindo o meu nível técnico no tênis”, disse Manuela após a convocação.

A Tenista que ainda conta com a ajuda dos familiares para continuar treinando e competindo, tem patrocínio do Shopping ParkCity Sumaré e apoios do Espaço New Corp – Pilates, Nutricionista Daniela Kokol, Anima Move, Aposerv e Loja Tigrão.