A jovem tenista novaodessense Manuela Gonçalez Ganciar retornou bem às competições e ficou com o título do Paulista de Tênis na categoria 18 anos disputado entre os dias 17 e 19 de novembro, no Clube de Campo de São Paulo, em São Paulo.

Antes, ela havia levado o título do torneio da FPT (Federação Paulista de Tênis) disputado na Academia Winner, em Santa Bárbara d’Oeste, no último dia 26 de outubro. Com essas vitórias, Manuela conseguiu mais pontos pela Federação Paulista de Tênis, e hoje ocupa a 3ª posição no ranking paulista da sua categoria.

De volta aos treinamentos normais após a lesão no punho direito, Manuela continuará a preparação para a disputar uma das competições mais importantes do calendário nacional do tênis juvenil, o Australian Open Junior Series Brazil 2022, organizado pela CBT (Confederação Brasileira de Tênis), que acontecerá entre os dias 14 e 17 de dezembro, na Rio Tennis Academy, no Rio de Janeiro.

Manuela recebe incentivo dos patrocinadores SI do Brasil, Huehoco ACP do Brasil, Shopping ParkCity Sumaré e dos apoiadores Espaço New Corp – Pilates, Nutricionista Daniela Kokol e do grupo Aposerv.