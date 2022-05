Na última sexta-feira (27), Manuela foi campeã Paulista interclubes na categoria 18 anos, jogando duplas pela Sociedade Hípica de Campinas. Em disputa realizada em Campinas, as duplas enfrentaram na final o Clube Athletico Paulistano, de São Paulo. O título foi definido em 2 jogos, com 2 vitórias da Hípica Campinas.

Nesta semana, a tenista novaodessense se prepara para disputar, entre os dias 9 e 16 de junho, a etapa G1 – Infanto de Rio Preto, do Brasileiro de tênis organizado pela CBT (Confederação Brasileira de Tênis), no Palestra Esporte Clube, em São José do Rio Preto.

Manuela Gonçalez Ganciar ocupa a 25ª colocação do ranking brasileiro na categoria 18 anos e buscará bons resultados na competição para subir ainda mais no ranking.

A tenista tem patrocínios do Shopping ParkCity Sumaré e Grupo Aposerv e apoios do Espaço New Corp – Pilates, Nutricionista Daniela Kokol, Anima Move e Loja Tigrão.