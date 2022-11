Após superar uma lesão no punho direito devido a uma mudança de técnica para melhoria dos golpes, a jovem tenista novaodessense Manuela Gonçalez Ganciar retorna às competições nesse final de semana, pelo Campeonato Paulista de Tênis, no Clube de Campo de São Paulo, na capital paulista. A competição servirá como preparação para tenista retornar às competições em torneios brasileiros e internacionais na temporada 2023, que terão início já em dezembro.

Entre os dias 14 e 17 de dezembro, Manuela disputará o Australian Open Junior Series Brazil 2022, na academia Rio Tennis Academy, no Rio de Janeiro. A competição organizada pela CBT (Confederação Brasileira de Tênis) é restrita aos 26 melhores ranqueados dentre os atletas que completarão 18 anos em 2023. Os campeões masculino e feminino receberão um convite para disputar a chave principal do Australian Open Junior 2023, que acontecerá no início de 2023 em Melborn, na Austrália.

Manuela disse estar muito feliz por ter conquistado a oportunidade de representar a RMC (Região Metropolitana de Campinas) numa competição tão importante como essa, graças ao bom desempenho que conquistou durante o ano de 2023. Manuela embarcará para o Rio de Janeiro com o ajuda dos patrocinadores Huehoco ACP do Brasil, Soluções Industriais do Brasil e Shopping ParkCity Sumaré, e dos apoiadores Nutricionista Daniela Kokol, Espaço New Corp – Pilates e Grupo Aposerv, que vêm incentivando a tenista novaodessense.