Manuela disputa 3 etapas paulistas do Brasileiro

A tenista novaodessense Manuela Gonçalez Ganciar

segue seu período de pré-temporada na Sociedade Hípica de Campinas.

Ela inicia o calendário deste ano de 2023 disputando três etapas seguidas pelo Brasileiro de Tênis, já na categoria 18 anos. O primeiro desafio do ano é a 2ª Etapa do Circuito Paulista de Tênis Infantojuvenil, competição que acontece no São Bernardo Tênis Clube, em São Bernardo do Campo, até o próximo dia 15 de janeiro. Ela entra na competição tanto na chave de simples quanto nas duplas.

Os próximos desafios serão a 3ª Etapa do Circuito Paulista de Tênis Infantojuvenil, no Sport Club Corinthians Paulista, em São Paulo, de 16 a 22 de janeiro, e a 31ª Copa São Paulo de Tênis Infantojuvenil, no Clube Pinheiros, também em São Paulo, de 23 a 26 de janeiro.

A Copa São Paulo de Tênis é considerada a competição mais importante do calendário brasileiro infantojuvenil de tênis, onde haverá a maior concentração de tenistas entre as competições organizadas pela CBT (Confederação Brasileira de Tênis).

“Espero somar o maior número de pontos nessas 3 competições para melhorar ainda mais minha colocação no ranking da CBT”, disse Manuela. Atualmente, ela ocupa a 29ª posição no ranking da CBT na categoria 18 anos.

A tenista recebe incentivos dos patrocinadores Huehoco ACP do Brasil, Soluções Industriais do Brasil e Shopping ParkCity Sumaré e apoios do Estúdio New Corp Pilates, da nutricionista Daniela Kokol e do Grupo Aposerv.

