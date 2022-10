O Teatro Municipal “Manoel Lyra” de Santa Bárbara d’Oeste recebe neste domingo (9), às 20 horas, a estreia do espetáculo infantojuvenil “Monstro Rei” do NAC – Núcleo Artístico Corpus. Idealizada e produzida de forma independente pelo grupo, a obra inédita é livremente inspirada nos livros “O menino do dedo verde”, de Maurice Druon, e “No castelo do Ego”, de Rafael Ranieri. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada/antecipada).

Criando alusão com possíveis estilos de vida cigana, suas cores, músicas, alegria e resiliência perante sua itinerância, com linguagem e dramaturgia próprias, o “Monstro Rei” fala sobre os sinônimos de família, união e autoconhecimento. O espetáculo foi construído de forma coletiva entre os intérpretes-criadores de cena, com texto de André Lima, orientação musical de Bete Diva e orientação de pesquisa de Felipe Vieira Souza.

Serviço:

Espetáculo Monstro Rei

Dia 9 de outubro, às 20 horas

Teatro Municipal “Manoel Lyra” | Rua João XXIII, 61, Centro – Santa Bárbara d’Oeste/SP

Ingressos: R$ 15 (meia/antecipada) e R$ 30 (inteira/compra na hora) pelo Instagram @nucleoartisticocorpus ou WhatsApp (19) 991249080

Duração: 50 minutos

Classificação: Livre