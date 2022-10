O humorista Eddy Junior denunciou, pelas redes sociais, ter sofrido ofensas racistas por uma vizinha nesta semana. O caso foi registrado em boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão de Crimes Raciais.

Na quinta-feira (20), um grupo de manifestantes se reuniu em frente ao condomínio de Eddy Jr, na Zona Oeste de São Paulo. Em protesto contra a vizinha acusada de racismo, eles projetaram a frase “Agora vai ser assim” no prédio. A defesa de Elisabeth Morrone nega as acusações.

Na última terça, Eddy Jr. acusou a vizinha por racismo. Ela se recusou a dividir o elevador do condomínio e, depois, chamou o comediante de “macaco”, “imundo” e “neguinho perigoso”. As ofensas foram gravadas e publicadas em redes sociais.

Desde o ocorrido, Eddy deixou o apartamento e está hospedado em um hotel. “Preciso voltar pra casa e, para voltar pra casa, essa mulher tem que sair de lá”, disse.

Segundo a administração do condomínio, Elisabeth será multada em mais de R$4 mil após a ocorrência. Imagens do circuito interno de TV mostram, em setembro, o filho de Elisabeth com uma faca e batendo na porta do apartamento do humorista. Na época, foi feito um boletim de ocorrência. Ela reclamou do barulho e o humorista a acusou de ameaça.