Uma manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro aconteceu na manhã deste domingo, em Americana. A concentração foi marcada em frente à FIDAM e, segundo presentes, cerca de 60 pessoas estavam no local no momento em que a caminhada estava marcada para começar.

A convocação era pra uma caminhada, mas um dos organizadores mudou de última hora para uma carreata. Estavam presentes os vereadores de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, Marschelo Meche (PL) e Felipe Corá (Patriota). Corá deixou o local brevemente.

Ao NM, apoiadores do evento afirmaram que aproximadamente 120 pessoas participaram do ato. A reportagem aguarda os dados oficiais da Guarda Municipal, que acompanhou o movimento.

Veja vídeo de um dos momentos da carreata:

https://youtube.com/shorts/1_E7DCKaUDw?feature=share