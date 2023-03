A banda italiana Måneskin, fenômeno absoluto do rock mundial

acaba de anunciar a nova turnê, que vai começar em setembro, do novo álbum “Rush”, que já é número 1 em 15 países. O RUSH! World Tour, que contempla um set list devastador e uma iluminação surpreendente, vai percorrer a América do Norte, América do Sul, Japão, Europa, Grã-Bretanha e Austrália, passando pelo Rio, em 1º de novembro, no Qualistage; e em São Paulo, em 3 de novembro, no Espaço Unimed; com produção da Mercury Concerts e Move Concerts.

A pré-venda, exclusiva para clientes do Porto Bank, abrirá na segunda-feira, 27 de março, às 10h, com 50% de desconto (ingressos limitados). E a venda geral começará no dia 29 de março, às 10h. Ambas pelo www.livepass.com.br .

Måneskin é a bola da vez e vai retornar em novembro ao Brasil com um show ainda mais contagiante e disruptivo, dando um novo sabor ao rock em performances inacreditáveis. Além de São Paulo, se apresentarão em 1º de novembro no Rio, e seguem para a Austrália.

Até julho, a banda estará na Europa com o LOUD KIDS World Tour, que terminará na Itália, com todos os shows com ingressos esgotados. No ano passado nos EUA, pela primeira vez como headline, o Måneskin se apresentou para 100 mil pessoas em 25 shows com ingressos esgotados. Também foram agraciados com a primeira indicação ao Grammy para Melhor Artista Revelação. Além disso, se apresentaram por 25 países, inclusive o Brasil.

The RUSH! tour recebeu o nome do álbum mais recente da banda, lançado globalmente em janeiro de 2023, que já conquistou o topo das paradas em 15 países e foi Top 5 em outros 20. O álbum foi baixado mais de 800 milhões vezes nas plataformas streaming, e a banda atingiu a impressionante marca de 7.3 bilhões nessas plataformas na seção artista.

Måneskin é formada por Damiano David (vocal), Victoria De Angelis (baixista), Thomas Raggi (guitarrista) e Ethan Torchio (batera). O nome da banda significa “clarão da lua” ou “luar”, em dinamarquês. Victoria é filha de mãe dinamarquesa e pai italiano. Ela e Thomas Raggi fundaram a banda em 2016. Na época, eles estudavam juntos na Scuola Media Gianicolo, em Roma. Logo após, entraram os integrantes Damiano David e Ethan Torchio.

RUSH! World Tour September 3, 2023 – Hanover, Germany – EXPO Plaza September 6, 2023 – Nancy, France – Nancy Open Air September 21, 2023 – New York, NY – Madison Square Garden September 23, 2023 – Columbia, MD – Merriweather Post Pavilion September 25, 2023 – Boston, MA – TD Garden September 27, 2023 – Toronto, ON – Scotiabank Arena September 29, 2023 – Chicago, IL – Allstate Arena October 1, 2023 – Detroit, MI – Michigan Lottery Amphitheatre at Freedom Hill October 3, 2023 – Nashville, TX – Nashville Municipal Auditorium October 6, 2023 – Irving, TX – The Pavilion at Toyota Music Factory October 10, 2023 – Los Angeles, CA – Kia Forum October 13, 2023 – Oakland, CA – Oakland Arena October 15, 2023 – Vancouver, BC – Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre October 20, 2023 – Mexico City, Mexico – Palacio De Los Deportes October 24, 2023 – Bogotá, Colombia – Movistar Arena October 27, 2023 – Santiago, Chile – Estadio Bicentenario La Florida October 29, 2023 – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena November 1, 2023 – Rio de Janeiro, Brazil – Qualistage November 3, 2023 – São Paulo, Brazil – Espaço Unimed November 20, 2023 – Brisbane, QLD – BCEC November 22, 2023 – Sydney, NSW – Hordern Pavilion November 23, 2023 – Melbourne, VIC – Margaret Court Arena November 25, 2023 – Adelaide, SA – AEC Theatre November 27, 2023 – Singapore December 2, 2023 – Tokyo, Japan December 3, 2023 – Tokyo, Japan December 7, 2023 – Kobe, Japan December 14, 2023 – Dublin, Ireland – 3 Arena December 19, 2023 – Manchester, UK – AO Arena