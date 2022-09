A Carreta da Mamografia, do Programa Estadual “Mulheres de Peito”, realizou 510 exames desde o início dos atendimentos, no dia 13 de setembro até o último sábado (24), quando finalizou os trabalhos na Praça Comendador Müller, no centro da cidade.

A coordenação do Programa informou que do total de exames realizados, 16 foram em mulheres de 35 a 40 anos de idade; 57 entre 41 e 49 anos; 416 entre 50 e 69 anos e 21 exames entre 70 e 78 anos.