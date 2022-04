O deputado estadual Arthur do Val “Mamãe Falei”(União-SP) foi julgado nesta terça-feira pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. Os integrantes do colegiado votaram o relatório que pede a cassação do parlamentar. O relatório foi aprovado, por unanimidade, pela cassação de Mamãe Falei. Cassação agora vai ao plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo.

O processo foi aberto após o vazamento de áudios em que o deputado, que viajou à Ucrânia, diz que as mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres”.