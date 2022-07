O Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Octávio César Borghi, no bairro Cidade Jardim, recebeu ontem (7) quatro turmas de profissionais de apoio da Secretaria de Educação para a capacitação “Mama Nenê na Creche”. O projeto é desenvolvido no município em parceria entre as Secretarias de Educação e de Saúde de Americana.

O “Mama Nenê na Creche” tem o objetivo de promover, proteger e incentivar o aleitamento materno e o desenvolvimento saudável das crianças que ingressam nas creches da rede municipal de educação.

Os participantes receberam orientações para auxiliar pais e responsáveis em boas práticas parentais e no processo de adaptação da criança à unidade educacional. “Temos muito carinho pelo programa Mama Nenê na Creche, que leva até as escolas este trabalho, esse cuidado com os bebês, que reflete positivamente no bem-estar de toda a família”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Este projeto promove a segurança alimentar na primeiríssima infância, medida essencial para o desenvolvimento saudável de nossas crianças. Trata-se de uma política pública de muito valor humano e para nós da Seduc, é uma satisfação contar com a parceria da Secretaria de Saúde para o seu pleno desenvolvimento”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

“O aleitamento materno é fundamental para toda criança, tanto pela questão nutricional quanto pela resistência imunológica conferida nesse processo. Estamos empenhados em fomentar cada vez mais essa prática com a atuação dos profissionais da Saúde, em conjunto com os da Educação”, comentou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.