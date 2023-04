Maluco tacou o terror e tacou até fogo no carro

Maluco tá nem aí

Um bando invadiu uma casa e decidiu atear fogo em um carro na madrugada do último sábado (9) em Americana. Os ladrões ‘tacaram o terror’ no bairro Nova Americana. O dono do imóvel, um idoso de 68 anos, disse que os criminosos arrombaram o portão lateral da garagem para entrar.

Segundo a Polícia Civil, o idoso dormia e acordou com os barulhos provocados por conta das chamas. Ele tentou apagar o incêndio, mas o fogo se alastrou rapidamente. Vizinhos ajudaram o homem e ligaram para o Corpo de Bombeiros. Com a chegada da força de defesa, as chamas foram contidas em pouco tempo.

O carro não tinha seguro e ficou destruído. O fogo também danificou a estrutura da garagem.

O idoso registrou queixa no 1° Distrito de Americana. No registro, disse que câmeras de monitoramento próximas ao local podem ter flagrado a chegada e/ou fuga dos bandidos. Ele vai cedê-las para as investigações.

Em depoimento, ele afirmou não conhecer os criminosos e disse não ter desavenças com pessoas da região. Mas ele também revelou que está em meio à uma disputa com parte da família por uma partilha de bens.

A Polícia Civil solicitou perícia para o local com o objetivo de obter alguma prova que leve aos autores do crime. A investigação sobre o caso será feita pelo 2° Distrito Policial, que atende a região do Nova Americana.

