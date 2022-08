O vereador Vagner Malheiros (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações da prefeitura referentes aos pagamentos e depósitos de valores de precatórios pelo município. De acordo com Malheiros, estados e municípios concentram nos precatórios – requisições de pagamento que têm origem em processos judiciais – quase dez por cento das dívidas da administração pública. O percentual, na avaliação do vereador, é significativo e causa impacto relevante no endividamento do poder público quando não pagos ou adiados.

“A queda substancial no endividamento permite que a cidade atraia mais investimentos e, portanto, empregos e inovações tecnológicas. Possibilita ainda à administração pública buscar crédito no mercado para projetos em benefício da população, já que, com uma dívida menor, sua capacidade de honrar compromissos aumenta, o que gera confiança no investidor”, analisa Malheiros. No requerimento, o autor o valor total dos precatórios vencidos e que ainda vão vencer a cargo da Prefeitura, quantos são e para quando estão previstos os pagamentos. Solicita ainda que se informe a partir de janeiro de 2018 até dezembro de 2022, os valores destinados ou previstos aos pagamentos.

Pergunta também quais ações têm sido adotadas pela prefeitura para não aumentar as dívidas de ações judiciais e pede comprovante de todos os depósitos realizados de 2020 a 17 de agosto de 2022. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária marcada para a próxima quinta-feira, dia 18.

Pr Miguel vistoria sarjetão do Boer

O vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos) vistoriou nesta sexta-feira (12) as obras de implantação de um sarjetão na Rua Andres Gallardo Caro, bairro Jardim Boer. O serviço foi solicitado por meio de indicação protocolada pelo parlamentar na Câmara Municipal de Americana.

A necessidade de construção do sarjetão foi justificada em razão do empoçamento de água no local que, segundo Pastor Miguel, contribuía para a deterioração do asfalto. As obras realizadas por equipes da secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos começaram na semana passada e foram finalizadas na quinta-feira (11).

“Serviços como este são essenciais para a ordem da cidade. A via precisava de atenção e o sarjetão beneficiará diretamente os que transitam pelo local e, principalmente, os moradores próximos. É importante ressaltar que, além dos incômodos causados pelos buracos, o empoçamento provocava mau cheiro e proliferação de insetos. Agradeço os moradores que nos procuraram e toda equipe da secretaria empenhada nesta melhoria”, destaca o vereador.