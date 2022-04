Líder do seu grupo com 23 pontos, o time combinado de malha de Nova Odessa e Americana volta a jogar neste domingo (24/04) em Rio Claro, contra os donos da casa. A competição é válida pela Liga de Araras. Avançam para a próxima fase do Campeonato Paulista da modalidade os dois primeiros colocados de cada região.

Os atletas novaodessenses e americanenses vêm de quatro vitórias consecutivas: 6×0 diante de Amparo (20/03), em Amparo; 6×0 contra a equipe de São João da Boa Vista (27/03), em São João da Boa Vista; 6×0 diante do Palestra de São Carlos (04/04), jogando na Vila Bertini, em Americana; e 5×1 contra o Casa Grande de Mogi Guaçu (08/04), também na Vila Bertini, em Americana.

“Nossa equipe está bem entrosada e de olho no próximo adversário, que é o time Rehder Neto de Rio Claro. Estamos felizes pelas vitórias, pois não perdemos nenhuma partida até agora, mas cada jogo é um novo desafio. Por isso, seguimos treinando forte porque queremos avançar à próxima fase do Campeonato Estadual”, comentou o jogador novaodessense Milton Ladeira.

O combinado Nova Odessa/Americana segue na liderança do grupo, com 23 pontos – cinco a mais que o segundo colocado, o Palestra de São Carlos, que soma 18 pontos. Amparo vem na terceira colocação, com 15 pontos; Batagin tem 12 pontos; Casa Grande de Mogi Guaçu soma 10 pontos. Já as equipes Rehder Neto de Rio Claro e São João da Boa Vista estão empatadas, com 6 pontos cada.

“Estamos muito contentes pela excelente participação dos nossos atletas de Nova Odessa e também de Americana que fazem parte do time combinado neste Campeonato Paulista de Malha. Continuamos firmes na torcida, desejando toda sorte a eles, e na expectativa que avancem para a próxima etapa, e quem sabe, tragam um troféu para a nossa cidade”, comemorou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Na torcida, está também o secretário Municipal de Esportes, Thiago Gentil. “Motivo de orgulho ver o talento, a garra e o que os jogadores de malha têm feito até aqui. Estão de parabéns pelo belo campeonato, e que avancem para a próxima fase”.

Quem está comemorando as vitórias e a liderança do combinado é o secretário-adjunto, José Henrique de Carvalho. “Só temos que parabenizar nossos atletas, os atletas de Americana, enfim o time combinado. São jogadores talentosos e experientes que estão fazendo bonito nesta competição de malha. São nosso orgulho”, completou.