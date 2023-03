Malha costurada na língua ajuda emagrecer?

A técnica de emagrecimento com a costura de uma malha na língua

não reconhecida no Brasil, tem atraído sul-mato-grossenses para clínicas no Paraguai. O procedimento consiste em prender temporariamente uma tela plástica na língua, que causa dor e torna a alimentação restrita a líquidos, resultando em rápida perda de peso. No entanto, especialistas alertam que essa prática é considerada uma “loucura” que pode levar a riscos como infecções, compulsão alimentar e recuperação do peso perdido. Embora seja realizada em alguns países da América Latina e nos Estados Unidos, no Brasil, a técnica não é reconhecida.

Essa técnica não é uma prática médica comum e pode ser perigosa e ilegal em muitos países.

A malha de plástico, comumente utilizada na medicina, é presa na língua do paciente com seis pontos isolados. O procedimento é realizado com anestesia local e, se não houver sangramento, o paciente é liberado imediatamente após a operação. A malha permanece na língua por 30 dias e durante esse tempo, o paciente é instruído a seguir uma dieta líquida com baixo teor calórico, a fazer exercícios físicos e a manter uma boa higiene bucal para evitar o acúmulo de restos de alimentos sob a malha.

O objetivo é dificultar a alimentação, o que pode levar a uma perda de peso rápida. O médico especialista em medicina laboratorial e pós-graduado em nutrologia, Dr. Roberto Franco do Amaral, alerta que a técnica de “malha” costurada na língua para emagrecer é considerada perigosa por muitos médicos e especialistas em saúde, pois pode levar a várias complicações graves, incluindo:

1. Sangramento: A costura na língua pode causar sangramento significativo, o que pode levar à anemia e outras complicações.

2. Infecção: A introdução de corpos estranhos no corpo, como a malha cirúrgica, aumenta o risco de infecções, que podem ser graves e até mesmo colocar a vida em risco.

3. Dificuldades respiratórias: A presença da malha cirúrgica na língua pode dificultar a respiração, especialmente durante o sono, o que pode levar a problemas respiratórios graves, como apneia do sono.

4. Problemas de fala: A costura na língua pode afetar a fala, tornando-a difícil ou impossível de compreender, o que pode levar a problemas de comunicação e isolamento social.

Além dessas complicações, sua prática pode levar a processos criminais contra os médicos ou profissionais que a realizam.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ressaltou que não legisla sobre nenhum procedimento neste sentido e a regulação, nestes casos, é feita pelos conselhos das categorias profissionais. Quando se trata de procedimentos médicos no Brasil, a Agência possui o papel de regulamentar as regras de funcionamento, bem como registrar equipamentos como maquinário, anestésicos e insumos, por exemplo.

No caso da “malha na língua”, a Anvisa fala que, como se trata de algo realizado no exterior, não possui nenhuma ação neste sentido e também afirma não saber de registro de estabelecimento que o façam no Brasil.

“É importante lembrar que a perda de peso saudável deve ser alcançada por meio de uma combinação de uma dieta equilibrada, exercícios regulares, uso de medicamentos se indicados por um médico com experiência no assunto. Além disso, a técnica não prioriza mudança de estilo de vida tão necessária para se manter o peso depois do emagrecimento e assim, teremos o chamado efeito sanfona, em que o paciente recupera o peso perdido, e em alguns ganha-se até mais do que tinha antes do procedimento. Recomenda-se sempre consultar um profissional de saúde qualificado antes de considerar qualquer técnica de perda de peso, especialmente aquelas que envolvem cirurgia ou intervenções invasivas.” Finaliza o Dr. Roberto Franco do Amaral.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento