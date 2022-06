Com um excelente desempenho na Liga de Araras, válida pelo Campeonato Paulista de Malha, o time combinado de Nova Odessa e Americana venceu no último domingo (12/06) o Rehder Neto, de Rio Claro, e se sagrou campeão da competição com uma rodada de antecedência. A partida aconteceu da cancha da Vila Bertini, em Americana, e o resultado foi muito comemorado pelos atletas.

“Somos campeões, nenhuma outra equipe consegue mais nos alcançar. Com a vitória, nós somamos 47 pontos, ou oito a mais que o segundo e terceiros colocados, que estão empatados com 38 pontos – Amparo e Batagin. Vamos jogar neste domingo só para ‘cumprir tabela’ e ‘receber as faixas'”, comemorou o jogador novaodessense, Milton Ladeira.

Mas não importa se o jogo contra o time barbarense Batagin (próximo adversário do combinado de NO/Americana) é considerado agora apenas um “amistoso”, a ordem é entrar na cancha para vencer. “Apesar de ser uma partida praticamente amistosa para nós, que somos campeões, mesmo com um resultado negativo lá em Santa Bárbara, nossa intenção é ir lá para vencer e fechar com chave de ouro essa competição”, disse o jogador americanense Adenir dos Santos.

Ao todo, sete equipes disputam a competição e apenas os dois primeiros colocados de cada grupo/região, ou seja, campeão e vice, avançam para a próxima fase da competição.

“Só temos que parabenizar esse time de ouro, valente, campeão, formado por atletas de Nova Odessa e de Americana. Vocês nos deixaram orgulhosos pelo excelente campeonato e pela conquista do título com uma rodada de antecedência”, disse o prefeito novaodessense Cláudio José Schooder, o Leitinho.

O time combinado de NO/Americana vem de sete vitórias, dois empates e duas derrotas na competição e soma 47 pontos. Amparo e Batagin, de Santa Bárbara d´Oeste, dividem a segunda colocação com 39 pontos. Rehder Neto, de Rio Claro, está na terceira colocação com 33 pontos. O Palestra, de São Carlos, está na quarta colocação com 31 pontos. O Casa Grande, de Mogi Guaçu, é o 5º colocado, com 29 pontos. E o São João da Boa Vista segue em último lugar no grupo, com 16 pontos.

O time combinado conta com o seguinte elenco: Milton Ladeira, Adenir dos Santos, Armando Espim, José Antônio Oliveira, Antônio Cardoso, José Menardo, João Ornelas, Uilson Antonio Silva, Adão Antonio Oliveira, Jader Torres Santos, Flaviane Aparecida, Júlio Leonardo Vaz, Fernandes Crespilho e Vanderlei Lima.