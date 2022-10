O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Denis Andia (MDB) continua colhendo os frutos de sua campanha a deputado federal, na cidade e na região. Com a totalização dos votos na Região Metropolitana de Campinas (RMC), ele aparece como o mais votado entre todos os candidatos da região. Nos 20 municípios da RMC, Denis alcançou 69.635 votos. Atrás dele vêm nomes de peso como o ex-prefeito de Campinas Jonas Donizette (53.960), Vanderlei Macris (35.577) e Carlos Sampaio (34.416).

Considerando todos os candidatos do Estado de São Paulo, o barbarense ficou em terceiro lugar na RMC, atrás apenas do ‘forasteiros’ e Carla Zambelli (93.350) e Eduardo Bolsonaro (74.008). Denis ficou à frente de nomes como Ricardo Salles (54.308) e Guilherme Boulos (48.794). “Em primeiro lugar, agradeço a Deus. Em Suas mãos nos colocamos novamente e Dele veio tudo o que pedimos – proteção, serenidade e empenho para fazer o melhor. Agradeço minha família que mais uma vez me emprestou nossa história para que eu pudesse contar quem eu sou. Agradeço aos amigos que estiveram sempre por perto, torcendo e emanando boas energias. Agradeço a toda equipe de trabalho que colaborou intensamente em todos os momentos dessa campanha. Agradeço a todos que acreditaram e ajudaram a multiplicar nossas ideias – construímos juntos esse resultado. Obrigado aos paulistas de diversos municípios e aos brasileiros da nossa região que confiaram seus votos em nosso projeto de trabalho”, comentou Denis Andia.

Em Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia repetiu a votação que o levou a ser o primeiro prefeito reeleito do município, somando 51.588 votos, cerca de 50% do total válido – número 12 vezes superior à segunda colocada, Carla Zambelli (4.044). “Não posso deixar de agradecer os cerca 52 mil votos recebidos dos barbarenses, que mais uma vez expressaram de forma incontestável o seu carinho pela história de progresso e prosperidade que escrevemos juntos através dos nossos dois governos. Uma nova caminhada começa agora”, enfatizou o ex-prefeito.

Em Americana, Denis teve a sua segunda maior votação, com 14.958 votos, praticamente empatado em 1º lugar no município vizinho, à frente do deputado Vanderlei Macris (13.839). “Feliz com a votação expressiva em Americana. Os americanenses se abriram para conhecer nossa história de trabalho e muitos dos barbarenses nos ajudaram a contar e testemunhar o que fizemos em Santa Bárbara d’Oeste em oito anos de um governo sério, voltado às pessoas”, agradeceu Denis Andia.

Em todo o Estado de São Paulo, Denis somou 75.082 votos e ocupa a suplência do MDB para Câmara dos Deputados.

“Agradeço por mais uma etapa concluída de forma abençoada, novos passos de uma caminhada que nos leva outra vez adiante. Foram mais de 75 mil votos, conscientes, pautados plenamente pelo trabalho dos últimos anos e pelo ideal de dias sempre melhores para as pessoas. Conquistamos um espaço muito próximo, na suplência, que nos alimenta a esperança de chegar a Brasília muito em breve. Vamos aguardar mais pouco.”, comentou em suas redes sociais.