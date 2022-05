Policiais Militares de Santa Bárbara d’Oeste salvaram um bebê de 1 ano e 1 mês que estava engasgado. O caso aconteceu em Santa Bárbara d’Oeste, no último sábado.

LEIA TAMBÉM: Policiais salvam criança engasgada em escolinha de Sumaré

De acordo com a corporação, uma mulher de 28 anos entrou na base comunitária do Jardim Europa com a filha no colo, desfalecida, informando que a criança estava engasgada.

De imediato, a equipe iniciou a manobra de Heimlich, que não obteve efeito nos primeiros movimentos. Diante do cenário, a equipe socorreu a criança até o Pronto Socorro Dr. Afonso Ramos.

Durante o deslocamento de emergência, a equipe continuou realizando a manobra, até que a criança chorou e voltou a respirar. No PS Dr. Afonso Ramos, a criança foi atendida pela equipe médica, onde foi examinada, medicada e permaneceu em observação.