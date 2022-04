Mais três vítimas da tragédia de Capitólio, em Minas Gerais, vão virar nome de rua em Sumaré. A Câmara Municipal aprovou, na sessão ordinária desta quarta-feira (27), os três projetos de lei que mudam os nomes de logradouros públicos no Bairro Jardim Davina, na região de Nova Veneza. Maycon Douglas de Osti, Geovany Teixeira da Silva e Carmem Pinheiro da Silva darão nomes às antigas ruas 1, 3 e 4, respectivamente. Em março, a Câmara já havia aprovado o projeto que dava nome de Camila da Silva Machado à antiga Rua 4 do Jardim Santa Júlia. Todos os projetos foram apresentados pelo presidente da Câmara, vereador Willian Souza (PT), e aprovados por unanimidade.

Os quatro moradores de Sumaré morreram na queda de uma rocha na região dos cânions em Capitólio, no Sul de Minas Gerais, no dia 8 de janeiro deste ano. O paredão de pedras se desprendeu e caiu sobre a lancha onde estava Camila e o namorado Maycon, além de Carmem (mãe de Camila) e o namorado Geovany. No total, dez pessoas morreram no acidente. A tragédia chocou o país e resultou na suspensão das atividades turísticas em Capitólio por quase três meses. Os passeios de lancha no local foram retomados seguindo regras de segurança mais rígidas.

Carmem Pinheiro da Silva nasceu em Campinas, no dia 13 de junho de 1978, e viveu a maior parte da vida em Sumaré. Na justificativa do Projeto de Lei nº 89/2022, que dá o nome de Carmem à Rua 4, Willian Souza ressalta que ela foi uma “mulher batalhadora, sempre disposta a lutar contra as adversidades da vida, jamais se deixou abalar e sempre manteve um sorriso sincero no rosto. Exemplo de filha, irmã e mãe, criou três filhos sozinha: Renan, Vinicius e Camila.”

Geovany Teixeira da Silva nasceu em 3 de janeiro de 1984 na cidade de Itaú de Minas (MG). O Projeto de Lei nº 90/2022, que denomina a Rua 3 de Rua Geovany Teixeira da Silva, destaca que o mineiro chegou no bairro Matão, em Sumaré, em meados de 2007 para buscar novas oportunidades. Lá, conseguiu se desenvolver, fez amizades e criou laços com o município e com as pessoas.

Já Maycon Douglas de Osti nasceu em Campinas, no dia 9 de janeiro de 1997. Considerando uma pessoa alegre e querida por todos, mudou-se pra Sumaré durante a infância. “Era um jovem dedicado aos estudos, proativo e que cresceu na oficina do pai, onde adquiriu conhecimentos sobre mecânica. Conheceu a Camila, com quem namorou por 2 anos, e tinha o sonho de constituir uma família com a moça”, descreve a justificativa do Projeto de Lei nº 101/2022, que denomina a Rua 1 de “Rua Maycon Douglas de Osti”.

ORDEM DO DIA

Ainda durante a sessão desta quarta-feira, foi aprovado o PL nº 87/2022, de autoria do vereador Alan Leal (Patriota), que dispõe sobre a proibição de canis e gatis clandestinos e a comercialização de animais provenientes destes locais. O PL nº 99/2022, do vereador Sirineu Araújo (PL), que também estava previsto na Ordem do Dia, foi retirado após pedido de vista do próprio autor. A propositura cria o memorial da migração nordestina na cidade de Sumaré.

Em regime de urgência, foi aprovado o PL nº 107/2022, de autoria do vereador Alan Leal, que confere nova redação ao parágrafo 5º do artigo 4º da Lei Municipal nº 6.300, de 18 de dezembro de 2019.

Também foi aprovada a moção nº 117/2022, de autoria do vereador Ulisses Gomes (PT), em congratulação à senhora Jair Eudocia Pimentel.

Logo após o encerramento da 13ª sessão ordinária, os vereadores se reuniram em uma sessão extraordinária. Na pauta, estavam dois projetos de lei enviados em regime de urgência pelo Prefeito Luiz Dalben: PL nº 108/2022, que dispõe sobre a autorização ao Executivo municipal para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 95.877; e o PL nº 109/2022, que altera a tabela do art. 63 da Lei Municipal nº 6.790, de 1º de abril de 2022.