Mais Médicos vai voltar

Lula lança esta 2a nova versão do programa Mais Médicos

Com a promessa de dar prioridade para brasileiros e com atuação de outros profissionais da área de saúde como dentistas, enfermeiros e assistentes sociais nas equipes, o Ministério da Saúde vai retomar o antigo programa Mais Médicos.

Rebatizado de Mais Saúde para o Brasil, o programa será lançado nesta segunda-feira (20), no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Além de ampliar o número de profissionais na saúde, [o programa] vai trabalhar para melhorar o SUS com investimentos para construção e reformas de Unidades Básicas, ampliando o atendimento no Brasil”, comemorou pelo Twitter o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, no sábado (18).

Na mesma publicação, Pimenta lembrou que o programa, criado pela então presidente Dilma Rousseff, “chegou a ser responsável por 100% da atenção primária em 1.039 municípios, contratou mais de 18 mil profissionais e beneficiou 63 milhões de brasileiros.

“O desmonte do programa, nos últimos anos, mostra o descaso que sofreu o SUS”, acrescentou. No novo formato, a expectativa é que sejam anunciados incentivos de permanência dos profissionais nos municípios.

Mesmo sendo uma das profissões mais prestigiadas do país, começar a vida profissional na carreira médica não é tarefa das mais fáceis. Dados do Conselho Federal de Medicina (CMF) em parceria com a Universidade de Medicina da USP, presentes no relatório Demografia 2020, mostram que existem no Brasil cerca de 353 cursos superiores de Medicina. Por ano, cerca de 25 mil novos médicos recebem seus diplomas e ingressam na carreira, e a projeção para 2023 é que esse número chegue aos 32 mil.

