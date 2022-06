Mais de 500 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante ou recusa ao teste do bafômetro durante a “Operação Sufoco” nos sete dias de Festa do Peão de Americana (FDP). A operação foi realizada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária. Além do meio milhar de atuações, um homem procurado pela Justiça por pensão alimentícia também foi preso.

Foi potencializada a fiscalização de alcoolemia e uso correto do cinto de segurança, principais imprudências, neste tipo de evento, que causam perdas de vidas.

Resultados acumulados:

AI 165/165-A – 544;

Testes etilômetro passivo – 9.280;

Testes etilômetro ativo – 500;

Procurados recapturados: 01.

Não foi registrado nenhum sinistro grave de trânsito envolvendo frequentadores do evento.

Após policialpadrao.com.br