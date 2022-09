Duzentos e oito estudantes de 22 escolas estaduais se inscreveram para concorrer às vagas do Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Sumaré. A iniciativa seleciona 21 estudantes do ensino médio para simular a jornada de trabalho dos vereadores, inclusive com a realização de sessões ordinárias no plenário do Legislativo.

As inscrições foram realizadas até o dia 26 de agosto. Até o próximo dia 11 de setembro, os estudantes inscritos passarão por um período de campanha dentro de suas escolas e, posteriormente, entre 12 e 15 de setembro, haverá a votação para eleger os parlamentares jovens que irão desempenhar o mandato de um ano dentro da Câmara Municipal. O resultado das eleições deve ser divulgado no dia 16 de setembro. O mandato dos eleitos será cumprido em 2023.

O Parlamento Jovem é gerido pela Escola do Legislativo Ceilita Miranda De Nadai, da Câmara Municipal de Sumaré, por meio do vereador Digão (União Brasil), presidente da escola. O Parlamento Jovem tem como objetivo estimular a cidadania e promover o debate sobre política e democracia entre os alunos do 1º e do 2º ano do Ensino Médio. Alunos do 3º ano podem participar do projeto se a escola em que estiverem matriculados tem 4º ano, como é o caso de cursos técnicos.

“A equipe da Câmara percorreu as escolas para apresentar o Parlamento Jovem aos estudantes do ensino médio, e ficamos muito felizes que mais de 200 deles quiseram concorrer às eleições. Somente 21 serão eleitos, mas certamente todos os outros já foram sensibilizados, de alguma forma, no sentido de formar uma consciência político-cidadã”, declara Digão.

Além das atividades parlamentares, inclusive com a realização de sessões ordinárias uma vez por mês, os jovens eleitos participarão de atividades formativas.