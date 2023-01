Mais de 16 mil iniciam ano letivo na Rede Municipal em SB

Volta às aulas pra mais de 16 mil

A Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d´Oeste iniciou o ano letivo de 2023 nesta quarta-feira (25) com a volta às aulas de mais de 16 mil alunos. Crianças da creche, Educação Infantil (Jardim I e II) e Ensino Fundamental (1ª ao 5ª ano) iniciaram a semana com horários diferenciados para período de adaptação. Já os alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) seguem com aulas em horário normal.

Nesta quarta-feira (25) os alunos da Educação Infantil (creche e Jardim I e II), participaram com suas famílias do “Momento Família na Escola”, com apresentação dos profissionais, dos ambientes escolares, da rotina e atividades de boas vindas.

As crianças da creche (0 a 3 anos) terão período de adaptação durante os quatro primeiros dias e as do Jardim I e II e Ensino Fundamental nos três primeiros dias, com o aumento gradativo do horário de atendimento. Cada escola tem autonomia para oferecer mais tempo de adaptação caso a necessidade seja identificada, respeitando a individualidade de cada criança.

“O prefeito Rafael Piovezan começou o ano letivo investindo no aprimoramento, qualificação e acolhimento de mais de 1.600 profissionais, promovendo a Semana da Educação. Além das reformas, melhorias e manutenções em nossas escolas para receber os estudantes com melhores espaços de aprendizagem e convívio. Estamos preparados e de braços abertos para receber com dedicação nossos alunos a cada dia desse ano letivo, celebrando todas as conquistas no compromisso com a educação de qualidade a que todos têm direito”, disse a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva.

A alimentação escolar também foi iniciada com refeições e lanches planejados por nutricionistas da Secretaria de Educação. O transporte escolar segue com todas as linhas rurais, urbanas e o adaptado em funcionamento para garantir a locomoção dos alunos que precisam.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Educação, localizada na Rua Graça Martins, 680, no Centro, ou ainda pelo telefone (19) 3464-9449.

