O casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar chegou ao fim mais uma vez. A notícia foi confirmada pela coach na noite desta quinta-feira (6). Embora tenha pego de surpresa os fãs do campeão do “BBB 22”, o motivo é algo que já ronda o casal há muito tempo. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Em OFF, o relacionamento chegou ao fim depois que ela descobriu novas traições por parte do marido.

De acordo com a coluna, Arthur estaria se relacionando com outras mulheres pouco antes de entrar no “Big Brother Brasil”; o ator teria encontrado uma delas três dias antes do pré-confinamento do programa. Maíra descobriu a nova traição em um vídeo que chegou até ela no dia em que o marido se tornou campeão do reality. Ela teve certeza de se tratar de um registro recente por conta do corte de cabelo, o mesmo que ele entrou na casa.

Ainda de acordo com Fábia Oliveira, Arthur confessou que ainda tinha três amantes após ser confrontado por Maíra no fim do “BBB 22”. Embora tenham tentado salvar o casamento, o relacionamento chegou ao fim em junho. O motivo? A coach teria descoberto mais uma nova traição.

Desde então, eles foram alvos de inúmeros rumores sobre término, mas ela fazia questão de negar todos. Por fim, a colunista afirma que Arthur está empenhado em reverter a crise na relação, mas Maíra está irredutível.