O Triumph Tower, localizado em Balneário Camboriú, SC, será o maior residencial do mundo . Com 535 metros de altura e 154 andares, o edifício será construído em um terreno de 6,9 mil metros quadrados , frente mar da cidade do litoral norte catarinense que tem a maior valorização imobiliária do país.

“Balneário Camboriú se tornou referência no país em investimentos imobiliários e também por ter os maiores e mais luxuosos prédios frente mar. O Triumph Tower será um marco mundial na construção civil, impulsionando a cidade para mais desenvolvimento. Excelente oportunidade para investidores que estão em busca de rentabilidade e segurança em negócios.”, explica o especialista em mercado imobiliário Bruno Cassola. A cidade de Balneário Camboriú já possui 9 dos 10 maiores arranha-céus do Brasil.

Com mais de meio quilômetro de altura, o empreendimento terá 233 apartamentos e quase mil vagas de garagem, sendo que 126 são privativas para visitantes. Para construir este, que será o maior residencial do mundo, a FG Empreendimentos tem uma parceria com a Havan, por meio do empresário Luciano Hang, inclusive, com outros prédios lançados também em Balneário Camboriú. A construtora ainda não divulgou os valores dos apartamentos.

Prédio de Balneário vai desbancar Nova Iorque

Com apartamentos que chegam a custar R$ 330 milhões, o maior residencial do mundo concluído é o Central Park Tower, em Nova York, com 430 metros de altura e 131 andares. O imóvel mais caro do edifício ocupa todo o 123º e tem 650 metros quadrados e uma vista única de 360º do Central Park.

