Maior evento gamer da Europa foca no Brasil 23

A indústria brasileira de games vem conquistando grandes reconhecimentos internacionais.

E, agora, o Brasil será o país homenageado na edição de 2023 da gamescom, o maior evento de games do mundo e a maior plataforma de negócios da Europa para a indústria de jogos. A partir de uma parceria entre a Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games), e a Associação da Indústria Alemã de Games, por meio da Brazil Games, projeto setorial de exportação da Abragames com a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos), o país terá grande destaque no pavilhão de exposições da feira em Colônia/Alemanha, participando da cerimônia de abertura, tendo um estande com mais de 50 estúdios nacionais e cumprindo uma extensa agenda de compromissos entre 22 e 27 de agosto de 2023.

“Sem dúvidas, é um momento histórico para o Brasil. Nos últimos anos acompanhamos resultados incríveis da indústria de games nacional e a homenagem da gamescom coroa todo o trabalho que vem sendo feito pelos estúdios e seus profissionais brasileiros. É uma honra para a Abragames encabeçar esse projeto e vivenciar de perto um reconhecimento sem precedentes”, destaca Rodrigo Terra, presidente da Abragames.

“Nós, da ApexBrasil, somos parceiros da Abragames e acreditamos na indústria brasileira de games, que vive um momento importante. Com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, poderemos fortalecer este setor, estabelecendo políticas públicas continuadas de apoio e procurando regulamentar e facilitar o desenvolvimento da indústria dos games no Brasil. Temos muitos talentos e precisamos criar um ecossistema adequado para aproveitar isso, afinal, estamos falando de uma indústria gigante, com mais de 3 bilhões de jogadores pelo mundo e com um potencial imenso”, disse Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.

Durante a gamescom, além do reconhecimento como um importante pólo de desenvolvimento de games, o Brasil estará representado por uma comitiva de mais de 50 estúdios brasileiros liderados pela Abragames, por meio do Projeto Brazil Games. Sempre com o objetivo de aumentar a visibilidade da indústria local e impulsionar a geração de negócios internacionais, a participação brasileira em mais um evento internacional será potencializada no espaço estande, onde os estúdios nacionais poderão apresentar seus jogos, ampliar o networking e participar de reuniões comerciais.

“A gamescom é o principal evento internacional para toda a comunidade gamer. A parceria com diferentes países em cada edição do evento e a exibição de cenários vibrantes e diferentes da indústria de jogos sempre foi, e continua sendo, uma parte vital da nossa ambição de reunir essa indústria global e imensamente dinâmica. Em 2023, estamos muito satisfeitos em ter um país com o potencial do Brasil ao nosso lado”, comenta Gerald Böse, presidente e diretor executivo da Koelnmesse, organizadora da gamescom.

“Estamos muito satisfeitos em ter o Brasil como parceiro oficial da gamescom 2023, sendo o primeiro país da América Latina nesta posição. Isso mostra mais uma vez que a gamescom é o lar da indústria internacional de games, conectando países e continentes por meio de jogos. A indústria brasileira de games tem crescido fortemente e está muito bem conectada internacionalmente. O Brasil e a América Latina contribuem para um universo gamer mais vibrante e colorido, que celebraremos juntos na gamescom, em agosto”, diz Felix Falk, diretor administrativo da Associação da Indústria Alemã de Games.

De acordo com a 1ª Pesquisa Nacional da Indústria de Games divulgada pela Abragames em parceria com a ApexBrasil, existem atualmente 1.009 estúdios brasileiros em atividade e, só em 2021, 57% das desenvolvedoras nacionais negociaram seus serviços e jogos com empresas de outros países. Além disso, em 2022, 19 jogos criados por estúdios associados à Abragames foram lançados para plataformas de grande abrangência mundial, como Steam (PC) e Nintendo Switch.

A lista completa com todas as empresas que participarão da comitiva nacional na edição de 2023 e os detalhes da agenda das principais atividades da Abragames na gamescom estão disponíveis nas páginas do Brazil Games e da Abragames.