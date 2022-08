O grupo de Americana NewSamba está “voando”. Na manhã desta terça-feira (02), o grupo participou da gravação audiovisual de uma Roda de Samba para o canal do Leandro Brito, um dos maiores do Brasil quando se trata de samba e pagode.

A gravação aconteceu na Chácara Santa Lúcia, em Americana, e contou com a participação de diversos grupos do gênero, incluindo o americanense, que vem se destacando cada vez mais não só na região, mas também com participações em eventos nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

A participação do NewSamba no audiovisual consagra ainda mais o nome do grupo no atual cenário do samba e pagode. Essa é a segunda vez que o grupo NewSamba participa da gravação, a primeira aconteceu no Rio de Janeiro e, para engrandecer ainda mais a presença do grupo, a gravação também trouxe dois integrantes da banda do cantor Diógenes Tiee, Pedro Henrique Aguiar Santos e Lucas Diego Tomaz dos Santos.

O evento foi fechado para o público e recebeu apenas convidados. A gravação do audiovisual em Americana, que estará disponível no canal em dezembro, foi realizada após intermediação do NewSamba e coloca o município na rota de um dos gêneros musicais que mais tem movimentado o público jovem desde o fim da pandemia.

O canal do Leandro Brito possui, atualmente, 1,11 milhão de inscritos e soma quase 350 milhões de visualizações.

Recentemente, o grupo anunciou uma nova integrante, Samya Nalany, que assumiu o microfone principal e trouxe sua experiência e talento na música nas apresentações. No currículo, a vocalista destaca participações em programas de abrangência nacional: The Voice (Globo) e Canta Comigo (Record).