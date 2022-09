No último domingo (27), aconteceu a 94ª edição do Academy Awards, o Oscars 2022, premiação muito aguardada pelos atores de Hollywood, pela mídia e por fãs de cinema ao redor do mundo. As produções indicadas à estatueta dourada, assim como os atores e equipes responsáveis por sua realização, recebem um destaque extra nesse período do ano, e o processo necessário para que elas cheguem às telas mundiais passa a ser discutido nas redes.

Um ponto que sempre gera curiosidade é o local de filmagem das obras. Ele é a base para que a produção aconteça, e a escolha do lugar vai depender do enredo, além de aspectos econômicos. Ao longo dos anos, diversos filmes indicados ao Oscar ficaram conhecidos por suas incríveis localizações que marcaram gerações e conquistaram legiões de fãs.

Um exemplo atual é o filme “Amor, Sublime Amor” (West Side Story em inglês), nova adaptação do musical homônimo da Broadway. O longa foi filmado na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, colocando, mais uma vez, a Big Apple em destaque e transformando a cidade em um personagem da própria trama.

Nova York já serviu de cenário para várias produções famosas, muitas das quais garantiram a tão desejada estatueta dourada. Um exemplo é o icônico filme “Bonequinha de Luxo”, estrelado por Audrey Hepburn e ganhador do Oscar de Melhor Trilha Sonora. Em 2020, de acordo com o jornal britânico Daily Mail, a residência de Holly Golightly, personagem principal do filme, foi colocada à venda por US$ 8 milhões, cerca de R$ 20 milhões.

“O mercado imobiliário de luxo também abrange a indústria cinematográfica, e Nova York é o lugar certo para quem procura cenários diversificados. A cidade possui muitos edifícios residenciais e mansões que trazem o requinte e a grandeza necessárias para essas produções”, explica Luciane Serifovic, uma das mais bem-sucedidas corretoras de imóveis da Big Apple.

Além de Bonequinha de Luxo, outra produção indicada ao Oscar e que possui cenários na cidade que nunca dorme é “O Lobo de Wall Street”. No longa, o apartamento do personagem principal é situado no edifício de luxo “The Milan”, localizado em Manhattan. Em 2013, pouco tempo depois do lançamento do filme, o apartamento foi posto à venda por um valor de U$ 6 milhões.

“Imagina morar ou se hospedar no mesmo canto em que foi gravado um filme indicado ao Oscar? É uma experiência indescritível. A magia dos filmes e dos imóveis de luxo é muito parecida, e sou muito honrada em poder experienciá-la diariamente”, finaliza Serifovic.

Sobre Luciane Serifovic

Luciane Serifovic é uma potência imobiliária de luxo, líder de pensamento e CEO e fundadora da Luxian International Realty, a primeira empresa imobiliária internacional de luxo baseada virtualmente que usa a tecnologia blockchain no mundo.

Nos últimos 19 anos, gerenciou as vendas de milhares de transações, vários milhões de dólares de imóveis de alto padrão em Nova York, garantiu propriedades e investimentos para clientes em quase todas as regiões do mundo, treinou centenas de agentes, construiu os escritórios imobiliários mais bem-sucedidos do país e apareceu em muitas palestras e compromissos de mídia.

Além de ser uma modelo campeã de fitness, Luciane é autora do livro “Handle It: Get it Together and finally have it all”. O livro é uma história inspiradora de imigrantes com uma visão de como as mulheres podem ter sucesso no trabalho e em casa enquanto usam obstáculos como lições de vida para alcançar seus sonhos. Todos os rendimentos do livro são doados para companhias e organizações sociais sem fins lucrativos que precisam de ajuda.