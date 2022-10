do Yahoo. Acabou! Chegou ao fim o romance de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, com o muso fitness Rafa Talamask. Eles estavam juntos desde abril, quando se conheceram num camarote da Sapucaí, durante os desfiles das escolas de samba do Rio.

“Neymãe” decidiu romper o relacionamento após se reaproximar de Tiago Ramos, seu ex-namorado, que foi expulso na semana passada do reality “A fazenda” por agressão. Com ele, Nadine teve um relacionamento bastante conturbado em 2020.

O próprio Tiago falou em entrevista que antes de entrar no confinamento reencontrou Nadine em Barcelona e que os dois quase reataram. Ele também foi atrás de Neymãe em São Paulo assim que deixou o programa.

Nadine, de 55 anos, mantinha um relacionamento discreto com Rafa Talamask, de 36, e nunca assumiu o romance publicamente, mas chegou a apresentá-lo para os filhos, Neymar e Rafaella. Ela, no entanto, já deixou de seguir o ex-affair no Instagram.

Muso fitness faz desabafo

Na última quinta-feira, Rafa postou um desabafo nas redes sociais sobre término de relacionamento.

“Agradeço pelos atrasos, portas fechadas e imprevistos, pois eles te livram de lugares e pessoas que não faziam parte do seu propósito”, compartilhou, sem citar nomes. Eita!

A decisão de manter o relacionamento discreto se deu por conta da ampla exposição do namoro anterior que Nadine teve com Tiago Ramos em 2020. Na época, a própria Neymãe publicou uma foto com o modelo no Instagram.

Rafa foi apresentado a Nadine pelo amigo David Brazil. Ele é do Mato Grosso do Sul, tem 19 anos a menos que a “Neymãe” e trabalha como influenciador digital fitness. O bonitão também já venceu um campeonato de fisiculturismo e sempre almejou fama.