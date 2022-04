A mãe da garotinha Cecília, que se queimou em um acidente em um jantar na noite deste sábado, ainda espera uma vaga para que ela seja internada para tratar das queimaduras. Cecília teve 33% do corpo queimado após um acidente com o tacho de comida no Parque Gramado em Americana.

Ela foi levada para o hospital Afonso Ramos em Santa Bárbara d’Oeste mas, segundo a mãe, ainda não existem vagas em hospitais para tratar da situação dela. Letícia Antunes, a mãe, disse ao NM que esta manhã os médicos sedaram Cecília para que ela pudesse dormir.