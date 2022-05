Mãe de Neymar, Nadine Gonçalves passou o fim de semana com o novo namorado, Rafael Talamask. Os dois estiveram em uma pousada em Paraty. O casal, porém, preferiu manter a discrição. Ela não apareceu ao lado do muso fitness, de 36 anos.

Luxo

E a pousada é de luxo. Com hidromassagem e piscina privativa na varanda da suíte, a diária pode chegar a R$ 3.500, segundo informações do site da pousada (os valores variam de acordo com o dia da semana e também meses do ano). Quem também esteve por lá foi David Brazil, amigo do muso fitness. Ele até compartilhou imagens dele recebendo o café da manhã na cama, em sua página na web. “Só faltou o boy”, brincou David.

Rafael passou a ficar mais conhecido em 2018, quando fez amizade com David e começou a frequentar a casa do promoter, no Rio. Foi através de David que ele conheceu Nadine.